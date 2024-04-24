Ограничение консульских услуг и подозрение министру: новости за 23 апреля

Война России против Украины: последние новости

Для украинцев за границей приостановили предоставление консульских услуг

Мужчинам из Украины в возрасте от 18 до 60 лет, которые сейчас находятся за границей, приостановили предоставление консульских услуг.

Министерство иностранных дел подчеркнуло это ограничение временным и ответило на самые актуальные вопросы.

Министра подозревают в сделках на сотни миллионов гривен

Эксглаве аграрного комитета Верховной рады - действующему министру объявили подозрение в завладении государственной землей на 291 млн гривен и попытке завладения землей еще на 190 млн гривен.

По данным источников РБК-Украина в правоохранительных органах, речь идет о министре аграрной политики Николае Сольском.

На Закарпатье военнообязанный умер по дороге в учебный центр

Закарпатский объединенный Территориальный центр комплектования и социальной поддержки сообщил, что дорогой в учебный центр у военнообязанного произошло эпилептическое нападение.

В ТЦК сообщили, что офицер сопровождения оказал первую медицинскую помощь и вызвал "скорую помощь", однако медики не успели и мужчина умер.

В свою очередь уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал важную деталь относительно погибшего мужчины.

Apple анонсировала презентацию

Американская компания Apple анонсировала презентацию новых продуктов. Представителей СМИ приглашают посетить мероприятие 7 мая.

РБК-Украина сообщило, какие именно новинки могут быть представлены на мероприятии.

Тайвань менее чем за сутки всколыхнули десятки мощных землетрясений

На восточном побережье Тайваня произошли десятки землетрясений. Некоторые из них привели к шатанию зданий в столице Тайбэи.

Начиная с ночи понедельника и до ранних часов вторника 23 апреля, на острове и около него было зафиксировано более 80 землетрясений. Самый сильный из них был магнитудой 6,3 балла.

Совет упростил выращивание хлопка

Верховная рада Украины приняла закон об упрощении обращения семян хлопчатника. Детальнее о том, почему это важно для Украины и как поможет на фронте можно узнать в материале РБК-Украина.