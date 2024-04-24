Ограничение консульских услуг и подозрение министру: новости за 23 апреля

Военнообязанным мужчинам, находящимся за рубежом ограничили пользование консульскими услугами, а действующему министру сообщили о подозрении.
РБК-Украина собрала главные новости за 23 апреля.
Война России против Украины: последние новости
Россияне запустили несколько групп "Шахедов" по Украине;
Белгород атаковали беспилотники;
Россия применила новую тактику атаки на Украину;
Российская армия медленно продвигается в Донбассе;
ВСУ установили флаг в Казачьих Лагерях на левом берегу Херсонской области.
Мужчинам из Украины в возрасте от 18 до 60 лет, которые сейчас находятся за границей, приостановили предоставление консульских услуг.
Министерство иностранных дел подчеркнуло это ограничение временным и ответило на самые актуальные вопросы.
Эксглаве аграрного комитета Верховной рады - действующему министру объявили подозрение в завладении государственной землей на 291 млн гривен и попытке завладения землей еще на 190 млн гривен.
По данным источников РБК-Украина в правоохранительных органах, речь идет о министре аграрной политики Николае Сольском.
Закарпатский объединенный Территориальный центр комплектования и социальной поддержки сообщил, что дорогой в учебный центр у военнообязанного произошло эпилептическое нападение.
В ТЦК сообщили, что офицер сопровождения оказал первую медицинскую помощь и вызвал "скорую помощь", однако медики не успели и мужчина умер.
В свою очередь уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал важную деталь относительно погибшего мужчины.
Американская компания Apple анонсировала презентацию новых продуктов. Представителей СМИ приглашают посетить мероприятие 7 мая.
РБК-Украина сообщило, какие именно новинки могут быть представлены на мероприятии.
На восточном побережье Тайваня произошли десятки землетрясений. Некоторые из них привели к шатанию зданий в столице Тайбэи.
Начиная с ночи понедельника и до ранних часов вторника 23 апреля, на острове и около него было зафиксировано более 80 землетрясений. Самый сильный из них был магнитудой 6,3 балла.
Верховная рада Украины приняла закон об упрощении обращения семян хлопчатника. Детальнее о том, почему это важно для Украины и как поможет на фронте можно узнать в материале РБК-Украина.
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