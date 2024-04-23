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Омбудсмен рассказал важную деталь по поводу военнообязанного, который умер на Закарпатье

Закарпатская область, Вторник 23 апреля 2024 15:29
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Омбудсмен рассказал важную деталь по поводу военнообязанного, который умер на Закарпатье Архивное фото: уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Военнообязанный, который умер на Закарпатье по дороге в учебный центр, был признан годным к воинской службе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца.

По его словам, пригодность мужчины к военной службе была зафиксирована в справке ВВК.

Лубинец добавил, что по поводу вероятного нарушения прав человека он открыл производство. Эта ситуация будет находиться на его личном контроле.

"Также мои представители в Закарпатской и Львовской областях будут работать, чтобы узнать все обстоятельства", - добавил омбудсмен.

Что предшествовало

Ранее Закарпатский объединенный Территориальный центр комплектования и социальной поддержки сообщил, что по дороге в учебный центр у военнообязанного произошел эпилептический приступ.

В ТЦК сообщили, что офицер сопровождения оказал первую медицинскую помощь и вызвал "скорую помощь", однако медики не успели и мужчина умер.

Не первый скандал с ТЦК

Ранее в Тернопольской области военнообязанный скончался после нескольких дней пребывания в ТЦК. Специализированная прокуратура зарегистрировала уголовное производство по факту предполагаемого превышения власти или служебных полномочий.

А недавно в сети начали распространять информацию о выписанной повестке, которая поступила умершему в прошлом году журналисту Артему Франкову. В ТЦК ответили, что такие случаи не единичны и происходят из-за того, что граждане не обновляют свои персональные данные вовремя.

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