Почему мужчин ограничили в консульских услугах и когда их восстановят: разъяснение МИД

Министерство иностранных дел Украины объяснило, как будет работать временное прекращение предоставления консульских услуг мужчинам мобилизационного возраста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт МИД.

Недавно в Украине был принят и подписан закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета", который вступит в силу 18 мая 2024 года.

В министерстве пояснили, что работа украинской консульской службы регламентируется немалым количеством подзаконных нормативных актов, которые после принятия законопроекта нуждаются в актуализации для их приведения в соответствие с его требованиями.

Кроме того, упомянутые обстоятельства сформировали необходимость внесения технических изменений в алгоритмы работы информационно-коммуникационных систем Министерства иностранных дел, которые используются для выполнения соответствующих консульских функций.

Что именно перестали делать в консульствах

МИД сообщил о временном прекращении с 23 апреля этого года приема новых заявлений на совершение консульских действий от мужчин мобилизационного возраста (за исключением заявлений об оформлении удостоверений личности на возвращение в Украину).

"Отмечаем, что решение о приостановлении процесса предоставления консульских услуг определенной законом категории украинских граждан является временным шагом, обусловленным необходимостью решения вопросов военного учета граждан мобилизационного возраста, которые находятся за границей", - сообщили в министерстве.

Получат ли услуги те, кто уже подал заявку

В МИДе пояснили, что подача заявления до 23 апреля гарантирует получение нового документа. По словам министерства, все заявления о предоставлении консульских услуг, поданные к указанной дате, будут рассмотрены и проработаны консульскими учреждениями в полном объеме.

"Временно не будут приниматься только новые заявления от определенной в новом законе категории граждан, поскольку срок рассмотрения таких заявлений может превысить оставшееся до вступления в силу время. Мы стремимся уберечь граждан от ситуаций, когда заказанная услуга не сможет быть в конце концов предоставлена", - отметили в МИДе.

Могут ли мужчины призывного возраста подать заявку для получения документов не себе, а ребенку

Введенные ограничения, по словам министерства, не применяются, если фактическим получателем услуги является не сам заявитель, а его несовершеннолетний ребенок или подопечное лицо.

Когда ограничения будут сняты

Временные ограничения будут сняты 18 мая 2024 года. Именно тогда будет принят закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета".

Однако следует отметить, что процесс принятия и рассмотрения заявлений о совершении консульских действий продолжится с учетом новых требований, вытекающих из положений закона.

Смогут ли получать консульскую помощь мужчины, которые обновят свои данные в ТЦК

Министерство заявило, что новый закон предусматривает, что после обновления данных военного учета в ТЦК мужчины в возрасте от 18 до 60 лет с действительными военно-учетными документами получат доступ к консульским услугам согласно законодательству в полном объеме.

"Механизм обновления и проверки военно-учетных данных для мужчин 18-60 лет, временно находящихся за границей, в настоящее время определяется из доступных вариантов и согласовывается причастными государственными органами. Как только эта межведомственная работа будет завершена, дипломатические учреждения и МИД обнародуют дополнительные подробные розы объяснения", - объяснили в МИД.

Могут ли мужчины призывного возраста рассчитывать на консульскую помощь в случае чрезвычайной ситуации

"Временные ограничения никак не касаются предоставления консульской помощи в случае чрезвычайных ситуаций с гражданами Украины за рубежом. Они касаются только предоставления определенной категорией граждан заявлений на получение определенных консульских услуг в определенный период", - пояснили в МИД.

По их данным, в случае попадания любого гражданина Украины в чрезвычайную ситуацию за границей, сотрудники консульской службы будут оказывать в рамках законодательства необходимую консульскую помощь в полном объеме.

Зачем МИД ввел временные ограничения

В министерстве объяснили, что на них уже давно возлагается обязанность по ведению военного учета. Соответствующие функции иностранных дипломатических учреждений были определены еще постановлением КМУ от 7 декабря 2016 года.

Вместе с тем, на тот момент законодательство разрабатывалось с учетом реалий того времени. После спровоцированной эскалацией российской агрессии миграционной волной 2022 года заложенные законодательством механизмы военно-учетной работы нуждались в коренных изменениях, которые частично удалось урегулировать постановлением КМУ от 30 декабря 2022 года. Требовались обновления также касающиеся нормативно-правовые документы.

"Сейчас после масштабного пакета изменений в мобилизационные нормативные документы МИД и другие государственные органы должны провести колоссальный объем работы для их надлежащей имплементации", - добавили в МИД.