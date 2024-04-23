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Белгород атаковали беспилотники, обломками поврежден дом

Белгородская область, Вторник 23 апреля 2024 04:29
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Белгород атаковали беспилотники, обломками поврежден дом Фото: в Белгородском районе обломками беспилотников поврежден дом (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российский город Белгород и Белгородский район атаковали ударные беспилотники. В результате сбития и падения обломков, поврежден дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова и местные паблики.

Глава области отметил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, было сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. По предварительной информации, пострадавших нет.

"В поселке Разумное в результате прилета во двор частного жилого домовладения выбиты окна и посечен фасад здания, также выбито лобовое стекло у одного легкового автомобиля. Информация о последствиях воздушной атаки уточняется", - сообщил Гладков.

Местные паблики обнародовали кадры сбития дронов с камеры видеонаблюдения.

Обстрелы Белгорода и области

Российские СМИ сообщили, что 19 апреля российский военный самолет сбросил ракету X-59 на территорию Белгородской области. Она упала в двух километрах от населенного пункта.

В ночь на 19 апреля в городе Белгород и в районе прозвучала серия взрывов. Сообщалось о сбивании дронов и ракет, в городе из-за работы ПВО наблюдался "дождь из обломков".

В ночь на 20 апреля дроны атаковали сразу шесть областей России. В результате работы ПВО вспыхнули пожары и был поврежден ряд объектов энергетической инфраструктуры.

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Белгородская область
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