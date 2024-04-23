Тайвань менее чем за сутки всколыхнули десятки мощных землетрясений

На восточном побережье Тайваня произошли десятки землетрясений. Некоторые из них вызвали тряску зданий в столице Тайбэе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Центральной метереологической службы Тайваня (CWA).

Начиная с ночи понедельника и до ранних часов вторника 23 апреля, на острове и возле него были зафиксированы более 80 землетрясений. Самое сильное из них было магнитудой 6,3 балла.

Подземные толчки были сосредоточены в восточном городе Хуалянь, где в начале апреля произошло мощное землетрясение магнитудой свыше 7 баллов.

Рано утром во вторник пожарная служба региона сообщила, что отель, который уже был поврежден 3 апреля и больше не работал, сейчас слегка наклонился на бок. Сообщений о жертвах не поступало.