Россияне запустили несколько групп "Шахедов" по Украине: где объявлена тревога

Российские захватчики запустили по территории Украины ударные дроны типа "Шахед" в ночь на 23 апреля. В нескольких областях объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командования Воздушных сил ВСУ.

Сначала был зафиксирован запуск дронов-камикадзе с территории российской Курской области. "Шахеды" залетели на территорию Украины и переместились, в частности, в Черкасскую область.

Позже в командовании ВС заявили, что враг запустил еще группу ударных беспилотников с юга страны со стороны Черного моря. "Шахеды" направлялись в сторону Одессы.

Впоследствии в Одесской области была объявлена воздушная тревога. Местные власти, а также военные, призывают одесситов находиться в укрытиях и соблюдать правила "двух стен".

Работа ПВО

В Киевской области около 01:50 стало известно о работах сил и средств противовоздушной обороны по отражению вражеской атаки с применением "Шахедов".

"Жители Киевской области! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО", - говорится в сообщении Киевской областной военной администрации.

Также в ОВА призвали граждан помнить об "информ-тишине": не снимать работу защитников неба и не выкладывать данные в интернет.

"Позаботьтесь о собственной безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", - говорится в объявлении администрации.

Как выглядит карта воздушной тревоги в Украине сейчас:

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