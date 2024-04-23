Рада упростила выращивание хлопка: почему это важно для обороны

Верховная рада Украины приняла закон об упрощении оборота семян хлопчатника. Он нужен для производства пороха.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий проект закона №10427-1.

Ранее регистрация немодифицированного хлопчатника занимала два-три года, а регистрация ГМО-хлопчатника запрещена вообще.

Целью закона является создание благоприятных условий для оборота семян лучших сортов хлопчатника в Украине, а также поддержки восстановления важной отрасли сельского хозяйства с целью обеспечения ресурсных потребностей отечественной промышленности, прежде всего на период военного положения и в течение трех лет со дня его завершения или отмены

Напомним, 5 апреля мы сообщали, что в Верховной раде разработали законопроект об упрощенной процедуре обращения семян хлопчатника. Он является стратегическим сырьем для оборонной промышленности, в частности, производства пороха.

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