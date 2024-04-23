Рада упростила выращивание хлопка: почему это важно для обороны
Верховная рада Украины приняла закон об упрощении оборота семян хлопчатника. Он нужен для производства пороха.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий проект закона №10427-1.
Целью закона является создание благоприятных условий для оборота семян лучших сортов хлопчатника в Украине, а также поддержки восстановления важной отрасли сельского хозяйства с целью обеспечения ресурсных потребностей отечественной промышленности, прежде всего на период военного положения и в течение трех лет со дня его завершения или отмены
- упрощение процедуры государственной регистрации сортов и/или государственной регистрации прав на сорта хлопчатника без проведения квалификационной экспертизы;
- ведение в оборот семян сортов хлопчатника и его использование без проведения сертификации семенного материала;
- ввоз на таможенную территорию Украины, исследование, государственную апробацию (испытания) и промышленное производство генетически модифицированного хлопчатника, а также продукции, произведенной с его применением, без государственной регистрации ГМО и получения соответствующих разрешений.
Ранее регистрация немодифицированного хлопчатника занимала два-три года, а регистрация ГМО-хлопчатника запрещена вообще.
Напомним, 5 апреля мы сообщали, что в Верховной раде разработали законопроект об упрощенной процедуре обращения семян хлопчатника. Он является стратегическим сырьем для оборонной промышленности, в частности, производства пороха.
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