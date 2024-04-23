ВСУ установили флаг в Казачьих Лагерях на левом берегу Херсонской области (видео)
В селе Казачьи Лагери на временно оккупированном левобережье Херсонской области украинские военные установили флаг Украины на местной водонапорной башне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram лейтенанта Вооруженных сил Украины с позывным "Алекс".
"Ребята из 35-й бригады морской пехоты вручную установили флаг на водонапорной башне в населенном пункте Казачьи Лагери на левом берегу Херсонской области", - написал "Алекс".
Он добавил, что оккупанты уже получили срочный приказ снять украинский флаг с башни любым способом.
Отметим, что Казачьи Лагеря в настоящее время имеют статус временно оккупированного населенного пункта.
Фото: Казачьи Лагеря на карте (deepstatemap.live)
Ситуация в Херсонской области
Напомним, что Херсон и правобережная часть области были освобождены от российских окупантов осенью 2022 года. После этого россияне начали ежедневно обстреливать регион из авиации, дронов и артиллерии.
Осенью 2023 стало известно, что украинские воины закрепляются на левом берегу Херсонской области, в частности, на плацдарме в районе населенного пункта Крынки.
В настоящее время ВСУ продолжают удерживать плацдарм в Крынках, боевая работа продолжается.
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