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ВСУ установили флаг в Казачьих Лагерях на левом берегу Херсонской области (видео)

Херсонская область, Вторник 23 апреля 2024 15:34
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ВСУ установили флаг в Казачьих Лагерях на левом берегу Херсонской области (видео) Фото: флаг Украины (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В селе Казачьи Лагери на временно оккупированном левобережье Херсонской области украинские военные установили флаг Украины на местной водонапорной башне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram лейтенанта Вооруженных сил Украины с позывным "Алекс".

"Ребята из 35-й бригады морской пехоты вручную установили флаг на водонапорной башне в населенном пункте Казачьи Лагери на левом берегу Херсонской области", - написал "Алекс".

Он добавил, что оккупанты уже получили срочный приказ снять украинский флаг с башни любым способом.

Отметим, что Казачьи Лагеря в настоящее время имеют статус временно оккупированного населенного пункта.

ВСУ установили флаг в Казачьих Лагерях на левом берегу Херсонской области (видео)

Фото: Казачьи Лагеря на карте (deepstatemap.live)

Ситуация в Херсонской области

Напомним, что Херсон и правобережная часть области были освобождены от российских окупантов осенью 2022 года. После этого россияне начали ежедневно обстреливать регион из авиации, дронов и артиллерии.

Осенью 2023 стало известно, что украинские воины закрепляются на левом берегу Херсонской области, в частности, на плацдарме в районе населенного пункта Крынки.

В настоящее время ВСУ продолжают удерживать плацдарм в Крынках, боевая работа продолжается.

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