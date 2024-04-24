Обмеження консульських послуг та підозра міністру: новини за 23 квітня

Війна Росії проти України: останні новини

Для українців за кордоном призупинили надання консульських послуг

Чоловікам з України віком від 18 до 60 років, які наразі перебувають за кордоном призупинили надання консульських послуг.

Міністерство закордонних справ наголосило це обмеження є тимчасовим та відповіло на найактуальніші питання.

Міністра підозрюють в оборудках на сотні мільйонів гривень

Ексголові аграрного комітету Верховної ради - чинному міністру оголосили підозру в заволодінні державною землею на 291 млн гривень та спробі заволодіння землею ще на 190 млн гривень.

За даними джерел РБК-Україна в правоохоронних органах, мова йде про міністра аграрної політики Миколу Сольського.

На Закарпатті військовозобов’язаний помер дорогою до навчального центру

Закарпатський об'єднаний Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки повідомив, що дорогою до навчального центру у військовозобов'язаного стався епілептичний напад.

У ТЦК повідомили, що офіцер супроводу надав першу домедичну допомогу та викликав "швидку допомогу", проте медики не встигли і чоловік помер.

Своєю чергою уповноважений Верховної ради України з прав людини Дмитро Лубінець розповів важливу деталь щодо загиблого чоловіка.

Apple анонсувала презентацію

Американська компанія Apple анонсувала презентацію нових продуктів. Представників ЗМІ запрошують відвідати захід 7 травня.

РБК-Україна повідомило, які саме новинки можуть бути представлені на заході.

Тайвань менш ніж за добу сколихнули десятки потужних землетрусів

На східному узбережжі Тайваню сталися десятки землетрусів. Деякі з них спричинили хитання будівель у столиці Тайбеї.

Починаючи з ночі понеділка і до ранніх годин вівторка 23 квітня, на острові та біля нього були зафіксовані понад 80 землетрусів. Найсильніший із них був магнітудою 6,3 бали.

Рада спростила вирощування бавовни

Верховна рада України ухвалила закон про спрощення обігу насіння бавовнику. Детальніше про те, чому це важливо для України та як допоможе на фронті можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.