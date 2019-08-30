Гончарук назвав дату приїзду місії МВФ

Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Уряд готує нову програму на 3-4 роки

Приїзд місії Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Київ очікується 10 вересня. Про це 30 серпня сказав журналістам прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає агентство "Інтерфакс-Україна".

Гончарук зазначив, що місія буде працювати в Києві з 10 по 24 вересня.

Як повідомляло РБК-Україна, 29 серпня Верховна рада призначила новим прем'єр-міністром України Олексія Гончарука, а також склад Кабінету міністрів.

Виступаючи з трибуни парламенту перед своїм призначенням, Гончарук заявив, що Україні потрібна нова програм з МВФ на 3-4 роки. За його словами, основою для поліпшення інвестиційного іміджу України має стати співпраця з міжнародними організаціями.

Нагадаємо, раніше заступник глави НБУ Дмитро Сологуб заявив, що Україні потрібна нова довгострокова програма співпраці з МВФ на загальну суму в 5-10 млрд доларів.

Відзначимо, президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з заступником директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Девідом Ліптоном в Торонто заявив, що співпраця з МВФ залишається пріоритетом для української влади.