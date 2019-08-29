Рада звільнила Кабмін Гройсмана

Фото: Кабінет міністрів Гройсмана (РБК-Україна)

Рада прийняла рішення для зміни уряду

На засіданні Верховної ради України 29 серпня народні депутати звільнили Кабінет міністрів Володимира Грйосмана. Відповідне рішення підтримали 372 нардепи, передає кореспондент РБК-Україна.

Відзначимо, Кабінет міністрів Гройсмана склав повноваження після урочистого засідання Верховної рада і початку пленарної сесії. У той же час його уряд фактично продовжувало виконувати обов'язки до затвердження нового складу Кабміну.

Таким чином, парламент звільнив:

прем'єр-міністра Володимира Гройсмана;

віце-прем'єрів Степана Кубіва, Геннадія Зубка, В'ячеслава Кириленка, Володимира Кістіона, Павла Розенка і Іванну Климпуш-Цинцадзе;

міністра внутрішніх справ Арсена Авакова;

міністра освіти і науки Лілію Гриневич;

міністра фінансів Оксану Маркарова;

міністра молоді та спорту Ігоря Жданова;

міністра закордонних справ Павла Клімкіна;

міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика;

міністра культури Євгена Нищука;

міністра інфраструктури Володимира Омеляна;

міністра юстиції Павла Петренка;

міністра оборони Степана Полторака;

міністра соціальної політики Андрія Реву;

міністра Кабінету міністрів Олександра Саєнка;

міністра екології та природних ресурсів Остапа Семерака;

міністра інформаційної політики Юрія Стеця;

міністра у справах ветеранів Ірину Фриз;

міністра з питань внутрішньо переміщених осіб і тимчасово окупованих територій Вадима Черниша.

Відзначимо, сьогодні Верховна рада України вже встигла проголосувати за склад нового Кабінету міністрів. Зокрема, прем'єр-міністром став Олексій Гончарук, міністром оборони - Андрій Загороднюк, міністром закордонних справ - Вадим Пристайко і т. д. У той же час Оксана Маркарова і Арсен Аваков збережуть посади в новому уряді.

