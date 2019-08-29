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Рада звільнила Кабмін Гройсмана

Новини » Політика    29.08.2019 - 21:16
Рада звільнила Кабмін Гройсмана
Фото: Кабінет міністрів Гройсмана (РБК-Україна)

Рада прийняла рішення для зміни уряду

На засіданні Верховної ради України 29 серпня народні депутати звільнили Кабінет міністрів Володимира Грйосмана. Відповідне рішення підтримали 372 нардепи, передає кореспондент РБК-Україна.

Відзначимо, Кабінет міністрів Гройсмана склав повноваження після урочистого засідання Верховної рада і початку пленарної сесії. У той же час його уряд фактично продовжувало виконувати обов'язки до затвердження нового складу Кабміну.

Таким чином, парламент звільнив:

  • прем'єр-міністра Володимира Гройсмана;
  • віце-прем'єрів Степана Кубіва, Геннадія Зубка, В'ячеслава Кириленка, Володимира Кістіона, Павла Розенка і Іванну Климпуш-Цинцадзе;
  • міністра внутрішніх справ Арсена Авакова;
  • міністра освіти і науки Лілію Гриневич;
  • міністра фінансів Оксану Маркарова;
  • міністра молоді та спорту Ігоря Жданова;
  • міністра закордонних справ Павла Клімкіна;
  • міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика;
  • міністра культури Євгена Нищука;
  • міністра інфраструктури Володимира Омеляна;
  • міністра юстиції Павла Петренка;
  • міністра оборони Степана Полторака;
  • міністра соціальної політики Андрія Реву;
  • міністра Кабінету міністрів Олександра Саєнка;
  • міністра екології та природних ресурсів Остапа Семерака;
  • міністра інформаційної політики Юрія Стеця;
  • міністра у справах ветеранів Ірину Фриз;
  • міністра з питань внутрішньо переміщених осіб і тимчасово окупованих територій Вадима Черниша.

Відзначимо, сьогодні Верховна рада України вже встигла проголосувати за склад нового Кабінету міністрів. Зокрема, прем'єр-міністром став Олексій Гончарук, міністром оборони - Андрій Загороднюк, міністром закордонних справ - Вадим Пристайко і т. д. У той же час Оксана Маркарова і Арсен Аваков збережуть посади в новому уряді.

Гончарука звільнили з Офісу президента
Новини України Кабінет Міністрів УкраїниВолодимир ГройсманВерховна Рада
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