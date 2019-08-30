"Укрзалізницю" хочуть приватизувати і розділити на окремі компанії

Одна з них залишиться у державній власності

Новопризначений Кабінет міністрів планує розділити "Укрзалізницю" на три компанії і продати її частину приватним інвесторам. Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає "Громадське".

За його словами, УЗ слід розділити на три частини, а одну з них залишити у державній власності.

"Особисто моя позиція: чим менше держави в економіці, тим краще. Звичайно, залишаться підприємства, які є стратегічними - та ж Укрзалізниця. Там є частина, яка не може бути приватизована - залізничне полотно", - сказав Гончарук.

Він додав, що та частина компанії, де є природна монополія повинна залишитися державною.

"Є модель, коли підприємство ділиться на операторів трьох різних частин. Це окрема і дуже складна історія. Те, що може бути і є природною монополією, де не може бути конкурентного ринку, можна залишити державі. І то, я б заводив туди приватний капітал", - заявив Гончарук.

Нагадаємо, раніше схожу думку в ефірі Радіо НВ висловлював позаштатний радник президента Володимира Зеленського Олег Устенко. Він зазначив, що "Укрзалізницю" потрібно розділити і продати, залишивши в руках держави "стратегічні речі і не дуже цікаві для бізнесу".

"Монстри, які існують, повинні бути вбиті і розчленовані. Я маю на увазі НАК Нафтогаз і Укрзалізницю", — заявив тоді він.

Також відзначимо, раніше в "Укрзалізниці" заявили, що будуть просити в уряду дозволу підвищити ціну на пасажирські квитки до рівня собівартості перевезень.