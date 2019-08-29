Новий Кабмін вже сьогодні проведе перше засідання

Фото: новий Кабмін (РБК-Україна)

Перше засідання нового Кабміну пройде 29 серпня

Новий Кабінет міністрів України вже сьогодні, 29 серпня, проведе своє перше засідання. Про це у Верховній раді повідомив президент Володимир Зеленський, передає РБК-Україна.

Зеленський підкреслив, що його команда обіцяла, що в стислі терміни приступить до реальної роботи.

"Є таке прохання, думаю, що мене всі підтримають. Ми обіцяли людям, що починаємо працювати ... всі ці програми ... у нас немає часу. Ми можемо відпустити прем'єр-міністра і новий створений уряд. Вони вже сьогодні проводять засідання, йдуть працювати", - зазначив президент.

Нагадаємо, до цього на засіданні Верховної Ради України нардепи звільнили Кабінет міністрів Володимира Гройсмана. Його уряд склав повноваження після урочистого засідання Верховної рада і початку пленарної сесії. Однак він фактично продовжував виконувати обов'язки до затвердження нового складу Кабміну.

Новим прем'єр-міністром України став колишній заступник голови Офісу президента Олексій Гончарук. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і міністр фінансів Оксана Маркарова зберегли посади в новому уряді.

