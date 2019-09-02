Зеленський роздав доручення Кабміну, Раді і силовикам

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський вимагає скасувати мораторій на землю і запустити масштабну приватизацію

Президент України Володимир Зеленський на сьогоднішній нараді роздав першочергові доручення Кабінету міністрів, Верховній раді та силовим органам. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, Зеленський звернув увагу Кабінету міністрів на необхідність оперативно подати законопроект про державний бюджет на 2020 рік.

"Державний бюджет України на 2020 рік. Внести на розгляд парламенту законопроект. Термін до 15 вересня 2019", - зауважив Зеленський.

Крім того, президент назвав інші законопроекти, а також позначив терміни їх підготовки і прийняття:

Запуск ринку землі. Кабінет міністрів до 1 жовтня має внести законопроект на розгляд парламенту. Верховна рада повинна прийняти відповідний закон та скасувати мораторій на землю до 1 грудня.

Запуск масштабної приватизації. Верховна рада має до 1 жовтня ухвалити закон, яким скасовується перелік об'єктів державної власності, які не підлягають приватизації. При цьому уряд підготує конкретний список стратегічних підприємств, які не будуть приватизовані. До 1 грудня в великі держкомпанії мають залучити інвестиційних радників і почати підготовку до продажу.

Мала приватизація. До 1 грудня уряд повинен подати в фонд Державного майна не менше 500 підприємств для малої приватизації через аукціонну систему ProZorro.Продажі.

Стимулювання інвестицій. До 1 жовтня 2019 року український парламент має прийняти закон про концесії. До 1 січня 2020 року - закон про стимулювання інвестиційної діяльності та посилення захисту іноземних інвестицій.

Дерегуляція і цифровізація. До 1 січня 2020 року уряд має перевести в електронну форму топ-30 найбільших популярних сервісів для громадян і бізнесу. Крім того, президент доручив підготувати план з переведення дозвільних документів в електронну форму до кінця року.

До 1 січня 2020 року Зеленський доручив спростити порядок і знизити вартість підключення до електричних і газових мереж для приватних осіб і бізнесу.

До кінця 2019 року уряд має підготувати план реструктуризації "Укрзалізниці", в тому числі для лібералізації ринку локомотивної тяги і підвищення прозорості компанії.

Видобуток нафти та газу. Міністерству енергетики до 1 січня 2020 року псування підготувати лоти для проведення конкурсів на отримання спеціальних дозволів для видобутку нафти і природного газу.

Реформа митниці. До 1 грудня 2019 року має запуститися робота Державної митної служби України без старих корупціонерів. Також президент поставив завдання позбутися контрабанди і корупції при митному оформленні товарів. Крім того, до 1 січня 2020 року на митниці має запуститися єдине вікно.

До кінця 2019 року прийняти нову державну стратегію регіонального розвитку на 2021 - 2027 роки.

Децентралізація. Протягом 2019 - 2020 років Верховній раді необхідно внести зміни до Конституції України, завершити секторальну децентралізацію, закріпити межі кожної адміністративної територіальної одиниці і провести місцеві вибори відповідно до нової адміністративно-територіальної основи.

Доручення правоохоронним органам

Окрему увагу Зеленський приділив реформі правоохоронних органів.

"Перший пріоритет - елітна корупція і організована злочинність. Три місяці тому я зустрічався з керівниками НАБУ і САП. Хотів би почути від них про результати спільної роботи в переслідуванні топ-корупціонерів", - зазначив Зеленський.

Також він назвав пріоритетом розслідування злочинів, які завдають шкоди українській економіці і національній безпеці.

"Хочу нагадати про злочини в системі" Укроборонпром ", зловживання у виділенні допомоги підприємствам АПК. Прошу керівників ГБР і НАБУ доповісти про розслідування цих фактів. Також прошу керівника Рахункової палати доповісти про результати використання коштів українців, які подарували багатим агробаронам", - зазначив президент.

Третім пріоритетом Зеленський назвав розслідування екологічних злочинів.

"Я вимагаю від керівників ГБР, СБУ, Нацполіціі доповісти про боротьбу з бурштинової мафією, незаконною вирубкою лісів, видобутком корисних копалин, що належать українському народу", - заявив Зеленський.

У той же час до Нового року більше 2 тис. вакансій в судах перших інстанцій мають бути заповнені. За словами Зеленського, закон про судову реформу можна змусити працювати тільки "рішучими заходами".

"Такими заходами має стати щотижневе позбавлення суддівської мантії недостойних звання судді. Очищення має стосуватися всіх. В першу чергу - судів перших інстанцій, вони повинні бути заповнені новими суддями", - додав президент.

Також він доручив до 1 січня провести повне кадрове перезавантаження Держгеокадастру, Держгеонадра, Уктрансбезпеки та і Укравтодору.

Що стосується Служби безпеки України, Зеленський вимагає прийняти концепцію реформування СБУ, внести зміни в закон про СБУ, а також прийняти закон про охорону секретної інформації, а також активізувати заходи забезпечення контррозвідувального режиму в Україні.

Відзначимо, велика нарада за участю президента пройшла перед першим робочим засіданням нового Кабінету міністрів, яке заплановане на 14:00. Очікується, що вже сьогодні уряд прийме кілька постанов, а також ряд кадрових рішень.