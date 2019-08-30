Гончарук назвав плани щодо транзиту газу і анбандлінгу "Нафтогазу"

Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Гончарук впевнений, що анбандлінг НАК вирішиться в найближчі тижні

Український уряд готується до майбутніх тристоронніх газових переговорів з участю Росії та Євросоюзу, а також до анбандлінгу НАК "Нафтогаз України". Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, передає "Громадське".

За його словами, новому Кабміну необхідно домогтися довгострокового контракту на транзит російського газу по українській ГТС.

"Для цього треба добре попрацювати", - зазначив Гончарук і додав, що на сьогодні формується позиція України на майбутніх тристоронніх переговорах у Брюсселі.

Крім того, він заявив про необхідність завершити анбандлинг "Нафтогазу" протягом найближчих тижнів.

Нагадаємо, вчора на першому засіданні Верховна рада України нового скликання призначила Олексія Гончарука на посаду прем'єр-міністра. Джерела РБК-Україна повідомляли, що його призначення лобіював глава Офісу президента Андрій Богдан. Раніше також стало відомо, що Гончарук за минулий рік отримав майже 2 млн гривень доходів.

Зазначимо, раніше "Укртрансгаз" заявляв про готовність до припинення транзиту газу з Росії.