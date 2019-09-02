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На цьому тижні Кабмін проведе два засідання

Новини » Політика    02.09.2019 - 11:27
На цьому тижні Кабмін проведе два засідання
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Перше засідання Кабміну буде сьогодні, друге - у середу

Новий Кабінет міністрів на цьому тижні проведе два засідання. Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Раніше повідомлялося, що засідання Кабміну під керівництвом прем'єр-міністра Олексія Гончарука заплановано на 2 вересня.

"На першій зустрічі Кабміну будуть розглядатися у тому числі деякі постанови, які були відпрацьовані раніше, які зараз будуть подаватися, кадрові питання. Ну і знову ж таки я думаю, це буде установча нарада, оскільки, ви чули, що два Кабміни планується, два засідання на цьому тижні. Один сьогодні, один - в середу", - сказав Криклій.

Нагадаємо, 29 серпня Верховна рада 9 скликання призначила весь склад Кабінету міністрів. У новий склад увійшли Дмитро Кулеба, Михайло Федоров, Тимофій Милованов, Оксана Маркарова, Олексій Оржель, Владислав Криклій, Олена Бабак, Анна Новосад, Зоряна Скалецька, Володимир Бородянський, Юлія Соколовська, Арсен Аваков, Оксана Коляда, Дмитро Дубілет, Денис Малюська, Вадим Пристайко, Андрій Загороднюк.

Раніше Верховна Рада призначила на посаду прем'єр-міністра Олексія Гончарука. За його призначення проголосували 290 парламентаріїв. Також Рада підтримала кандидатуру Дмитра Разумкова на посаду спікером парламенту. "За" проголосували 382 народних депутата.

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