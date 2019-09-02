Гончарук пообіцяв зростання економіки на 40%

Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Завдання для уряду на наступні роки - зростання ВВП

Економіка України протягом наступних п'яти років зросте на 40%. Про це сказав прем'єр-міністр Олексій Гончарук на засіданні уряду, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, це основний орієнтир для нового уряду України.

"Ми поставили собі за мету, щоб економіка України за наступні п'ять років зросла мінімум на 40%", - сказав він.

Як зазначив Гончарук, в Міністерстві економіки над цим завданням вже працює команда.

За його словами, зростання економіки призведе до зростання кількості нових робочих місць на 1 млн. "І це ще одне завдання, яке ми перед собою поставили", - сказав він.

Гончарук повідомив про плани скорочення бідності та підвищення прожиткового мінімуму. "Зараз прожитковий мінімум не відповідає реальності", - повідомив він.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що Кабінет міністрів України, затверджений Верховною радою 29 серпня, планує працювати не менше року.

Нагадаємо, Національний банк поліпшив прогноз зростання валового внутрішнього продукту в Україні у 2019 році з 2,5% до 3,0%. Крім того, НБУ поліпшив прогноз зростання ВВП України до 2020 року з 2,9% до 3,2%. За оцінками НБУ, основним драйвером економічного зростання в наступні роки буде залишатися внутрішній попит.