Новый пакет военной помощи от США и успехи ВСУ на юге: новости за 4 октября

Война России против Украины: последние новости

Байден объявил о новом пакете помощи Украине. В него войдут HIMARS

Соединенные Штаты передадут Украине новый пакет военной помощи, в который войдут ракетные установки HIMARS, рассказал президент США Джо Байден в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Пакет вооружения на сумму 625 млн долларов также включает артиллерийские системы и боеприпасы, бронетехнику и транспортные средства.

Украинские военные продолжили успешное контрнаступление на юге

Бойцы Вооруженных сил Украины во вторник, 4 октября, деоккупировали ряд населенных пунктов в Херсонской области. В частности, как сообщают в Оперативном командовании “Юг”, от российских оккупантов были освобождены: Любимовка, Крещеновка, Золотая Балка, Беляевка, Украинка, Большая Александровка, Малая Александровка, Давыдов Брод.

При этом населенных пунктов, которые взяли под контроль ВСУ в Херсонской области, намного больше, но о них пока не сообщают.

Зеленский утвердил решение СНБО об отказе от переговоров с Путиным

Президент Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о "невозможности проведения переговоров" с президентом РФ Владимиром Путиным. Это стало ответом на "попытку России аннексировать территории" Украины.

"Констатировать невозможность проведения переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным", - говорится в указе президента.

Лукашенко признал участие Беларуси в войне против Украины

Глава правящего режима Беларуси Александр Лукашенко признал, что его страна принимает участие в войне против Украины.

"Что касается нашего участия в "специальной военной операции" в Украине, мы участвуем там. Мы этого не прячем. Но мы никого не убиваем. Мы никуда не посылаем своих военных. Мы не нарушаем свои обязательства", - заявил он.

В России признали серьезное поражение в Харьковской области и отступление на юге

В Минобороны России признали, что украинские военные выбили войска РФ почти со всей территории Харьковской области и заявили о большом отступлении на севере Херсонской области.

Ведомство на брифинге показало карту боевых действий в Украине, из которой можно сделать вывод об отступлении российской армии почти со всей территории Харьковской области. Кроме того, российские военачальники признали большое отступление к северу от Херсона.

Глава НБУ Кирилл Шевченко уходит в отставку

Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко объявил об уходе в отставку в связи с проблемами со здоровьем.

"Друзья из-за причин, связанных со здоровьем, которые я не могу и дальше игнорировать, принял для себя сложное решение. Я покидаю должность главы Национального банка Украины", - написал он у себя в Facebook.

Кратковременные дожди и до +18: какой будет погода 4 октября

Во вторник, 5 октября, в некоторых регионах Украины ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха в среднем составит 15-16 градусов выше нуля.

Дожди прогнозируют в Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях.