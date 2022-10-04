Лукашенко признал участие Беларуси в войне против Украины

Об этом Лукашенко заявил во время совещания по вопросам военной безопасности, передает РБК-Украина со ссылкой на " Белта ".

"Что касается нашего участия в "специальной военной операции" в Украине, мы участвуем там. Мы этого не прячем. Но мы никого не убиваем. Мы никуда не посылаем своих военных. Мы не нарушаем свои обязательства", - заявил он.

При этом после этих слов Лукашенко оправдался и сказал, что участие его страны заключается "в том, чтобы не допустить распространения этого конфликта на территорию Беларуси".

"Во-вторых, чтобы не допустить нанесения удара по Беларуси под прикрытием специальной военной операции со стороны Польши, Литвы и Латвии. Как я говорил, в спину русским стрелять никто не будет с территории Беларуси. Вот наше участие", - добавил белорусский диктатор.