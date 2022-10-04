ВСУ освободили уже более 1500 городов и сел, - Тимошенко
Украинские военные освободили уже 1534 населенных пункта, которые располагаются в Донецкой, Луганской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко.
"Уже деоккупировано 1534 населенных пункта. На территории Донецкой, Луганской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей продолжается возобновление работы органов государственной власти", - рассказал он.
При этом на деоккупированных территориях уже организована работа 1 445 гуманитарных штабов.
Кроме этого, по словам Тимошенко, уже 500 населенных пунктов разминированы.
К тому же:
- полиция возобновила свою работу в 1200 населенных пунктах;
- органы местного самоуправления заработали в 1508 населенных пунктах;
- возобновили работу 933 медицинских учреждения;
- учебные заведения возобновили работу в 981 населенном пункте;
- услуги соцзащиты граждане получают более чем в 1 000 населенных пунктах;
- финансовыми услугами обеспечено 922 населенных пункта.
Как сообщалось, за минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 370 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 60 800 военнослужащих.
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