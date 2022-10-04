ua ru
Вт, 04 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

ВСУ освободили уже более 1500 городов и сел, - Тимошенко

Новина українською →
Украина, Вторник 04 октября 2022 18:09
ВСУ освободили уже более 1500 городов и сел, - Тимошенко Фото: ВСУ освободили 1534 населенных пункта на 4 октября (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные освободили уже 1534 населенных пункта, которые располагаются в Донецкой, Луганской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко.

"Уже деоккупировано 1534 населенных пункта. На территории Донецкой, Луганской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей продолжается возобновление работы органов государственной власти", - рассказал он.

При этом на деоккупированных территориях уже организована работа 1 445 гуманитарных штабов.

Кроме этого, по словам Тимошенко, уже 500 населенных пунктов разминированы.

К тому же:

  • полиция возобновила свою работу в 1200 населенных пунктах;
  • органы местного самоуправления заработали в 1508 населенных пунктах;
  • возобновили работу 933 медицинских учреждения;
  • учебные заведения возобновили работу в 981 населенном пункте;
  • услуги соцзащиты граждане получают более чем в 1 000 населенных пунктах;
  • финансовыми услугами обеспечено 922 населенных пункта.

Как сообщалось, за минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 370 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 60 800 военнослужащих.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
ВСУ продвигаются в Херсонской области: обновлена карта боевых действий
ВСУ продвигаются в Херсонской области: обновлена карта боевых действий
DAILY
"Удивляет, как просто россияне бросают своих". Рассказ бойца ССО об освобождении Херсонщины
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина "Удивляет, как просто россияне бросают своих". Рассказ бойца ССО об освобождении Херсонщины