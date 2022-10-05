UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Новий пакет військової допомоги від США та успіхи ЗСУ на півдні: новини за 4 жовтня

Колаж РБК-Україна
Автор: Іван Носальський

Президент США Джо Байден анонсував новий пакет військової допомоги для України на 625 мільйонів доларів. Тим часом українські військові продовжують деокупацію нових населених пунктів у Херсонській області.

Більш детально про те, що сталося у вівторок, 4 жовтня, - у матеріалі РБК-Україна.

Війна Росії проти України: останні новини

Байден оголосив про новий пакет допомоги Україні. До нього увійдуть HIMARS

Сполучені Штати передадуть Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійдуть ракетні установки HIMARS, розповів президент США Джо Байден у розмові з українським колегою Володимиром Зеленським.

Пакет озброєння на суму 625 млн доларів також включає артилерійські системи та боєприпаси, бронетехніку та транспортні засоби.

Українські військові продовжили успішний контрнаступ на півдні

Бійці Збройних сил України у вівторок, 4 жовтня, деокупували низку населених пунктів у Херсонській області. Зокрема, як повідомляють в Оперативному командуванні “Південь”, від російських окупантів було звільнено: Любимівку, Хрещенівку, Золоту Балку, Біляївку, Українку, Велику Олександрівку, Малу Олександрівку, Давидів Брід.

При цьому населених пунктів, які взяли під контроль ЗСУ у Херсонській області, набагато більше, але про них наразі не повідомляють.

Зеленський ухвалив рішення РНБО про відмову від переговорів з Путіним

Президент Володимир Зеленський ухвалив рішення РНБО про "неможливість проведення переговорів" з президентом РФ Володимиром Путіним. Це стало відповіддю на "спробу Росії анексувати території" України.

"Констатувати неможливість проведення переговорів із президентом Російської Федерації Володимиром Путіним", - йдеться в указі президента.

Лукашенко визнав участь Білорусі у війні проти України

Глава правлячого режиму Білорусі Олександр Лукашенко визнав, що його країна бере участь у війні проти України.

"Що стосується нашої участі у "спеціальній військовій операції" в Україні, ми беремо участь там. Ми цього не ховаємо. Але ми нікого не вбиваємо. Ми нікуди не посилаємо своїх військових. Ми не порушуємо своїх зобов'язань", - заявив він.

У Росії визнали серйозну поразку в Харківській області та відступ на півдні

У Міноборони Росії визнали, що українські військові вибили війська РФ майже з усієї території Харківської області та заявили про великий відступ на півночі Херсонської області.

Відомство на брифінгу показало карту бойових дій в Україні, з якої можна зробити висновок про відступ російської армії майже з усієї території Харківської області. Крім того, російські воєначальники визнали великий відступ на північ від Херсонщини.

Глава НБУ Кирило Шевченко йде у відставку

Глава Національного банку України Кирило Шевченко оголосив про відставку у зв'язку з проблемами зі здоров'ям.

"Друзі через причини, пов'язані зі здоров'ям, які я не можу й надалі ігнорувати, прийняв для себе складне рішення. Я залишаю посаду голови Національного банку України", - написав він у себе у Facebook.

Короткочасні дощі та до +18: якою буде погода 4 жовтня

У вівторок, 5 жовтня, у деяких регіонах України очікуються короткочасні дощі. Температура повітря в середньому складе 15-16 градусів вище за нуль.

Дощі прогнозують у Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийВолодимир ПутінРосійська ФедераціяСполучені Штати АмерикиДжозеф БайденХерсонська областьВійна Росії проти України