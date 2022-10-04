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Глава НБУ Кирилл Шевченко уходит в отставку

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Киев, Вторник 04 октября 2022 19:36
Глава НБУ Кирилл Шевченко уходит в отставку Фото: Кирилл Шевченко, глава НБУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко объявил об уходе в отставку в связи с проблемами со здоровьем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook-страницу.

"Друзья из-за причин, связанных со здоровьем, которые я не могу и дальше игнорировать, принял для себя сложное решение. Я покидаю должность главы Национального банка Украины", - написал Шевченко.

По его словам, он уже обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой принять отставку.

По информации собеседников РБК-Украина во власти, одним из кандидатов на замену Шевченко рассматривается экс-глава Ощадбанка Андрей Пышный.

Напомним, Шевченко был назначен главой НБУ еще 16 июля 2020 года и он занимал эту должность более двух лет.

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