Официально. ВСУ подтвердили освобождение восьми населенных пунктов на юге, но их больше
Во вторник, 04 октября, украинские военные подтвердили освобождение и деоккупацию восьми населенных пунктов Херсонской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу оперативного командования "Юг".
"Нашими подразделениями освобожден, закреплен и восстановлен государственный флаг Украины в 8 населенных пунктах Бериславского района", - говорится в сообщении.
Сообщается, что ВСУ освобождили:
- Любимовку;
- Крещеновку;
- Золотую Балку;
- Беляевку;
- Украинку;
- Большую Александровку;
- Малую Александровку;
- Давыдов Брод.
Это стало возможным по результатам тщательно спланированной и блестяще реализуемой военной операции по освобождению территорий Херсонской области из-под оккупации.
Глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что это мощная работа, блестяще спланированная и реализуемая операция.
"По-прежнему населенных пунктов гораздо больше, но мы не объявляем их и не акцентируем на них внимание. Если вы внимательно следите за нашей работой и разбираетесь в географической карте, то должны понимать, что многие населенные пункты будут сейчас под большим обстрелом врага силы, еще сконцентрированные на правом берегу, они будут реализовывать", - заявила Гуменюк.
Напомним, что в Херсонской области ВСУ деоккупировали более полусотни населенных пунктов.
Также украинские десантники показали видео из освобожденного села в Херсонской области.
Ранее стало известно, что военные подтвердили освобождение трех поселков в Херсонской области.
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