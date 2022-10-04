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Официально. ВСУ подтвердили освобождение восьми населенных пунктов на юге, но их больше

Новина українською →
Украина, Вторник 04 октября 2022 22:30
Официально. ВСУ подтвердили освобождение восьми населенных пунктов на юге, но их больше Фото: ВСУ подтвердили освобождение восьми населенных пунктов Херсонской области (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Во вторник, 04 октября, украинские военные подтвердили освобождение и деоккупацию восьми населенных пунктов Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу оперативного командования "Юг".

"Нашими подразделениями освобожден, закреплен и восстановлен государственный флаг Украины в 8 населенных пунктах Бериславского района", - говорится в сообщении.

Сообщается, что ВСУ освобождили:

  • Любимовку;
  • Крещеновку;
  • Золотую Балку;
  • Беляевку;
  • Украинку;
  • Большую Александровку;
  • Малую Александровку;
  • Давыдов Брод.

Это стало возможным по результатам тщательно спланированной и блестяще реализуемой военной операции по освобождению территорий Херсонской области из-под оккупации.

Официально. ВСУ подтвердили освобождение восьми населенных пунктов на юге, но их больше

Глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что это мощная работа, блестяще спланированная и реализуемая операция.

"По-прежнему населенных пунктов гораздо больше, но мы не объявляем их и не акцентируем на них внимание. Если вы внимательно следите за нашей работой и разбираетесь в географической карте, то должны понимать, что многие населенные пункты будут сейчас под большим обстрелом врага силы, еще сконцентрированные на правом берегу, они будут реализовывать", - заявила Гуменюк.

Напомним, что в Херсонской области ВСУ деоккупировали более полусотни населенных пунктов.

Также украинские десантники показали видео из освобожденного села в Херсонской области.

Ранее стало известно, что военные подтвердили освобождение трех поселков в Херсонской области.

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