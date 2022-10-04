Кратковременны дожди и до +18: какой будет погода завтра
Во вторник, 5 октября, в некоторых регионах Украины ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха в среднем составит 15-16 градусов выше нуля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Так, во вторник дожди ожидаются в Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях.
Дневная температура воздуха на севере, западе, востоке и в центре составит +14...+16 градусов. Ночью температра опустится до 6-7 градусов с отметкой "плюс".
На юге Украины будет немного теплее, днем температура воздуха прогреется до 17-18 градусов. Ночью столбик термометра покажет +8...+9 градусов.
Напомним, в Киеве до конца дня 4 октября ожидается ливень. Синоптики объявили первый уровень опасности.
Также мы писали, что в Укргидрометцентре спрогнозировали погоду на октябрь.
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