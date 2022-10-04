ua ru
Вт, 04 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Харьковской области правоохранители обнаружили еще одну пыточную россиян

Новина українською →
Вторник 04 октября 2022 13:46
В Харьковской области правоохранители обнаружили еще одну пыточную россиян Фото: в Харьковской области правоохранители обнаружили еще одну застенку россиян (кадр с видео)
Автор: Сергей Пышкин

В Харьковской области, а именно в поселке Большой Бурлук, правоохранители обнаружили пыточную российских военных. Оккупанты обустроили отдел полиции в укрепленную базу в которой пытали горожан.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Национальной полиции.

"Снаружи - окопы для обороны, изнутри - все разбито, повсюду мусор и грязь. Здесь россияне базировались, незаконно удерживали и издевались над местными жителями", - пишет пресс-служба полиции.

Правоохранители изымают всю необходимую информацию и доказательства военных преступлений россиян.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в освобожденной части Харьковской области, а именно в селе Пески-Радьковские, правоохранители обнаружили пыточную российских оккупантов.

Также недавно полиция обнаружила тюрьму и в Волчанске, где российские военные также пытали гражданских.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков Российская Федерация
NEWS
Зеленский утвердил решение СНБО об отказе от переговоров с Путиным
Зеленский утвердил решение СНБО об отказе от переговоров с Путиным
DAILY
"Удивляет, как просто россияне бросают своих". Рассказ бойца ССО об освобождении Херсонщины
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина "Удивляет, как просто россияне бросают своих". Рассказ бойца ССО об освобождении Херсонщины