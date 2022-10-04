Байден объявил о новом пакете помощи Украине. В него войдут HIMARS
Соединенные Штаты передадут Украине новый пакет военной помощи, в который войдут ракетные установки HIMARS.
Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
Пакет вооружения на сумму 625 млн долларов также включает артиллерийские системы и боеприпасы, бронетехнику и транспортные средства.
28 сентября Белый дом анонсировал еще один пакет военной помощи на 1,1 млрд долларов, по которому Украина получит от США 18 HIMARS.
Отметим, что HIMARS - это высокомобильная артиллерийская система ракетного огня. Система стреляет 227-мм ракетами с GPS-управлением и выпускает до 6 ракет за раз или одну баллистическую ракету ATACMS. В зависимости от модификации она может поражать цели на расстоянии до 300 км.
Обновлено (20:40)
В Пентагоне опубликовали полный список вооружения и военного оборудования, которое вошло в новый пакет помощи.
- 4 ракетные системы HIMARS и боеприпасы;
- 16 155-мм гаубиц;
- 75 000 155-мм артиллерийских снарядов;
- 500 высокоточных 155-мм артиллерийских выстрелов;
- 1000 155-мм выстрелов дистанционных противотанковых мин (RAAM);
- 16 105-мм гаубиц;
- 30 000 выстрелов для 120-мм миномета;
- 200 противоминных машин MaxxPro;
- 200 000 патронов к стрелковому оружию;
- оборудование для создания препятствий;
- противопехотные боеприпасы Claymore.
Ранее сообщалось, что президент США провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе диалога глава Белого дома и сообщил о выделении нового пакета военной помощи.
Также напомним, что вчера в СМИ появилась информация о новом пакете помощи Украине на 625 млн долларов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.