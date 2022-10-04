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ВСУ отбили попытки наступления россиян в районе десяти населенных пунктов, - Генштаб

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Украина, Вторник 04 октября 2022 18:41
ВСУ отбили попытки наступления россиян в районе десяти населенных пунктов, - Генштаб Иллюстративное фото: ВСУ отбили попытки наступления россиян в районе десяти населенных пунктов (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские военные не дали российским оккупантам продвинуться в Донецкой области и отбили все вражеские штурмы. При этом наши защитники нанесли успешные удары по противнику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба.

В течение 4 октября украинские военные отразили атаки противника в районах населенных пунктов Майорск, Выемка, Спорное, Озеряновка, Зайцево, Бахмут, Бахмутское, Веселое, Первомайское и Новомихайловка.

При этом наши бойцы с помощью авиации нанесли 12 ударов. Подтверждено попадание по 2 опорным пунктам, 8 местам сосредоточения вооружения и военной техники, а также 2 зенитным ракетным комплексам противника.

Ситуация по отдельным направлениям:

  • на Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений;
  • на Северском направлении обстрелы зафиксированы в районе населенного пункта Писаревка Сумской области;
  • на Слобожанском направлении были вражеские атаки в районах населенных пунктов Стрелка, Волчанск, Варваровка, Ольховатка и Двуречная;
  • на Краматорском направлении враг осуществляет перегруппировку своих подразделений;
  • на Бахмутском направлении противник обстрелял из минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы более десяти населенных пунктов. В частности, Белогоровки, Соледара, Бахмута, Бахмутского, Майорска, Зайцева и Яковлевки;
  • на Авдеевском направлении от вражеских обстрелов пострадала инфраструктура населенных пунктов Авдеевка, Опытное, Первомайское, Красногоровка, Марьинка, Константиновка и Новомихайловка;
  • на Новопавловском и Запорожском обстрелах подверглись районы двадцати пяти населенных пунктов, в частности, Гуляйполе, Зализничное , Гуляйпольское, Малая Токмачка и Орехов;
  • на Южнобужском направлении артиллерийским обстрелам подверглись районы более 20 населенных пунктов вдоль линии столкновения.

Также в Генштабе добавляют, что в результате вражеских обстрелов пострадали объекты и гражданское население более 12 населенных пунктов. Среди них - Харьков, Краматорск, Андреевка (Днепропетровской области), Бахмут, Железнодорожное, Вознесенск и Приднепровское.

При этом подчеркивается, что вражеские солдаты деморализованы. Они покидают позиции, уходят на безопасное расстояние, уничтожают запасы боеприпасов, пытаются уничтожить мосты и переправы для замедления темпов наступления наших войск.

Напомним, ранее стало известно, что украинские военные уже деоккупировали более 1500 населенных пунктов на юге на востоке нашей страны .

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