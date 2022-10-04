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В России признали серьезное поражение в Харьковской области и отступление на юге

Новина українською →
Москва, Вторник 04 октября 2022 18:14
В России признали серьезное поражение в Харьковской области и отступление на юге Фото: наступление ВСУ в Харьковской и Херсонской областях признали в Минобороны РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Минобороны России признали, что украинские военные выбили войска РФ почти со всей территории Харьковской области и заявили о большом отступлении на севере Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РФ.

Минобороны России в брифинге 4 октября показало карту боевых действий в Украине, из которой можно сделать вывод об отступлении российской армии почти со всей территории Харьковской области. Кроме того, российские военачальники признали большое отступление к северу от Херсона.

Интересно, что отступление в северной части Херсонской области, зафиксированное на картах Минобороны, оказалось более существенным, чем на различных картах СМИ. Во вторник оборонное ведомство РФ показало, что украинские военные вышли на линию между Давыдовым Бродом и Дудчанами. Таким образом линия фронта в регионе сместилась к югу примерно на 30 километров.

В России признали серьезное поражение в Харьковской области и отступление на юге

Ранее сегодня стало известно, что украинские военные подняли флаг Украины над селами Давыдов Брод и Староселье Херсонской области.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что вчера, 3 октября, наши воины вошли в село Шевченко Херсонской области. Также ВСУ вчера заняли Боровую в Харьковской области.

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