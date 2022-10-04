ВСУ уничтожили еще 370 оккупантов и вражеский самолет: названы новые потери России
За минувшие сутки украинские военные ликвидировали еще 370 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 60 800 военнослужащих.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Наибольшие потери за прошлые сутки российские оккупанты понесли на Краматорском и Бахмутском направлениях.
Общие боевые потери России на 4 октября ориентировочно составили:
- личного состава - около 60800 (+370) человек ликвидировано;
- танков - 2424 (+44);
- боевых бронированных машин - 5018 (+27);
- артиллерийских систем - 1407 (+2);
- РСЗО - 340 (+2);
- средства ПВО - 177 (+1);
- самолетов - 266 (+1);
- вертолетов - 228 (+0);
- беспилотников оперативно-тактического уровня - 1028 (+2);
- крылатые ракеты - 246 (+0);
- корабли / катера - 15 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн - 3823 (+12);
- специальной техники - 131 (+0).
Напомним, по данным ISW, в последние 48 часов украинские войска достигли значительных успехов в районе Лимана и в Херсонской области. Возможно, ВСУ удалось прорвать границу Луганской области в направлении Кременной.
Также вчера президент Владимир Зеленский заявил, что украинские защитники 3 октября продолжили наступательное движение и освободили от российских оккупантов населенные пункты в нескольких областях.
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