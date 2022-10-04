ВСУ уничтожили еще 370 оккупантов и вражеский самолет: названы новые потери России

За минувшие сутки украинские военные ликвидировали еще 370 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 60 800 военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook .

Наибольшие потери за прошлые сутки российские оккупанты понесли на Краматорском и Бахмутском направлениях.

Напомним, по данным ISW, в последние 48 часов украинские войска достигли значительных успехов в районе Лимана и в Херсонской области. Возможно, ВСУ удалось прорвать границу Луганской области в направлении Кременной.

Также вчера президент Владимир Зеленский заявил, что украинские защитники 3 октября продолжили наступательное движение и освободили от российских оккупантов населенные пункты в нескольких областях.

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