Россияне заминировали почти все места массовых захоронений украинцев, - МВД

Российские войска заминировали почти все места массовых захоронений украинцев, которые удалось обнаружить на деоккупированных территориях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра внутренних дел Дениса Монастырского в эфире национального телемарафона.

Также Монастырский сообщил, что полицейским удалось восстановить правопорядок в 339 освобожденных населенных пунктах Донецкой, Харьковской и Херсонской областей.

"Чтобы подойти к братской могиле у любого города, к сожалению, нам приходится вызывать саперов", - заявил министр.

Как сообщалось, в Лимане и Святогорске Донецкой области приступили к эксгумации и перезахоронению погибших во время оккупации.

Как писало РБК-Украина, массовое захоронение было обнаружено и в Изюме Харьковской области. Эксгумировано 447 тел. Большинство из них - женщины - 215 и 5 детей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .