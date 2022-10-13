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Украина получит ракеты AMRAAM. Как они помогут защитить небо

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Киев, Четверг 13 октября 2022 17:45
Украина получит ракеты AMRAAM. Как они помогут защитить небо Фото: ракеты AMRAAM используются в системах ПВО NASAMS (kongsberg.com)
Автор: Илона Свиридова

Великобритания объявила о поставках ракет средней дальности AMRAAM для Украины. Ожидается, что они помогут усилить систему противовоздушной обороны, защищая от крылатых ракет и дронов-камикадзе.

РБК-Украина собрало все, что известно об этих ракетах.

Анонс от Британии

Накануне британский министр обороны Бен Уоллес после шестого заседания Контактной группы по обороне Украины (так называемый формат "Рамштайн") объявил о передаче еще 18 гаубиц, а также ракет AMRAAM.

"Последние неизбирательные удары России по мирным районам Украины требуют дальнейшей поддержки тех, кто стремится защитить свою страну. Поэтому сегодня я санкционировал поставку зенитных ракет в Украину", - заявил министр.

По его словам, в связке с американскими системами NASAMS эти ракеты смогут укрепить противоракетную оборону и защитить украинское небо. Накануне Министерство обороны США объявило о поставке двух передовых зенитно-ракетных комплексов уже в ближайшие недели.

Подробнее об этих системах читайте в материале "NASAMS для Украины: какие комплексы для ВСУ поставят США и что о них нужно знать".

Что такое ракеты AMRAAM

AIM-120 AMRAAM - это американская всепогодная управляемая ракета класса "воздух - воздух" средней дальности. Название буквально переводится как "американский таран", аббревиатура образована из слов Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile. В Военно-воздушных силах США она получила еще одно прозвище - Slammer (хлопушка).

Ракета AMRAAM предназначена для уничтожения воздушных целей за пределами прямой видимости. На вооружении армии США с 1991 года, также стоит на вооружении ВВС Великобритании, Германии и ряда других стран НАТО. Является основной ракетой на истребителях F-15C, F-15E, F-16, F/A-18C/D, F/A-18E/F, F-22, а также Tornado, Harrier, JAS-39 Grippen и Eurofighter Typhoon.

В зенитном исполнении запускается из контейнеров ракетного комплекса NASAMS. На одной пусковой системе установлено шесть таких контейнеров.

Украина получит ракеты AMRAAM. Как они помогут защитить небо

Фото: ракеты AMRAAM запускаются из контейнеров ракетного комплекса NASAMS (defensie.nl)

Важное преимущество

То, что NASAMS использует именно ракеты AMRAAM, и есть самым большим преимуществом этого зенитно-ракетного комплекса. Поскольку большинство стран НАТО и других союзников смогут беспрепятственно поставлять Украине ракеты для систем противовоздушной обороны. И, похоже, с учетом массированных российских ударов Украине это подойдет как нельзя кстати.

Причем нет какой-то специальной модификации - одна и та же ракета может использоваться как на истребителях, так и на NASAMS. Это в свою очередь означает, что запасы стран-участниц НАТО позволят обеспечить Украину в продолжительном конфликте высокой интенсивности. На сегодня немногие современные ЗРК имеют достаточно боеприпасов для ведения подобной войны.

Отметим, NASAMS ни в коем случае не является достаточным противодействием для российских ракет и беспилотников. Предположительно, из-за ограниченного покрытия первые комплексы развернут вокруг крупных городов. Тем не менее, NASAMS с ракетами AIM-120 станут отличной основой для создания новой интегрированной системы ПВО Украины.

Краткие характеристики AMRAAM

Ракеты семейства AMRAAM имеют несколько модификаций, в зависимости от чего максимальная дальность стрельбы составляет от 50 километров и выше:

  • AIM-120A/B/С - 55-75 километров
  • AIM-120C-5/С-6 - около 105 километров
  • AIM-120C-7 - до 120 километров
  • AIM-120D - до 180 километров

Какие именно ракеты передаст Великобритания, пока неизвестно.

Краткие характеристики базовой модификации:

  • Длина - 3,66 метра
  • Масса - 150,75 килограмма
  • Диаметр - 17,78 сантиметра
  • Размах крыльев - 52,58 сантиметра
  • Скорость - сверхзвуковая
  • Боеголовка - взрывной фрагмент

Среднее время наработки на отказ для ракет AIM-120 составляет 1500 часов.

Боевое применение

На сегодня известны случаи боевого применения ракет AIM-120, запущенных с истребителей во время войны в Ираке и Косово. В частности, в 1992-1993 годах этими ракетами уничтожили самолеты МиГ-23 и два МиГ-25 Военно-воздушных сил Ирака. А во время войны в Косово - не менее 7 сербских истребителей.

В 1994 году на Севере Ирака ракетой AMRAAM был ошибочно сбит американский вертолет UH-60 Black Hawk. А во время учений в Эстонии в 2018 году испанский Eurofighter EF2000 случайно запустил боевую ракету AIM-120, которая упала примерно в 40 км к северу от города Тарту.

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