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ВСУ уничтожили командно-наблюдательный пункт оккупантов в Херсонской области, - Братчук

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Четверг 13 октября 2022 16:36
ВСУ уничтожили командно-наблюдательный пункт оккупантов в Херсонской области, - Братчук Фото: ВСУ уничтожили командно-наблюдательный пункт оккупантов в Херсонской области (zsu.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

Украинские военные продолжают наносить мощные удары по российским оккупантам на Южнобугском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера Одесской ОВА Сергея Брачука.

Наши воины 13 октября уничтожили командно-наблюдательный пункт вражеского батальона в Бериславском районе Херсонской области.

Стоит отметить, что о соответствующих потерях россиян подробнее предоставят информацию в сводке Генерального штаба или Оперативного командования "Юг".

Напомним, ВСУ на юге ударили по вражеским системам ПВО и уничтожили 5 складов с боеприпасами.

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