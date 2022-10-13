ua ru
Чт, 13 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Нидерланды выделят Украине 70 млн евро на ремонт систем отопления

Новина українською →
Нидерланды, Четверг 13 октября 2022 20:46
Нидерланды выделят Украине 70 млн евро на ремонт систем отопления Фото: Нидерланды выделят Украине 70 млн евро на ремонт систем отопления (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Нидерланды объявили о выделении 70 млн евро на ремонт систем отопления, водопроводов и домов в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра внутренней торговли и развития сотрудничества Нидерландов Лише Шрайнемахер в Twitter.

"С приближением зимы проблемы для украинцев только обостряются. Дома, водопроводы и системы отопления нуждаются в срочном ремонте. Сообщила Всемирному банку, что я уже предоставляю 70 миллионов евро от имени Нидерландов специально для этой зимы", - написала она.

Так, сумма будет выделена через фонд Всемирного банка, который был специально создан для прохождения Украиной зимнего сезона.

Напомним, вчера Нидерланды объявили о передаче дополнительных зенитных ракет стоимостью 15 млн евро для усиления защиты неба Украины.

Ранее Нидерланды выделили Украине пакет финансовой помощи для восстановления регионов на 65 млн евро.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
Украина получит ракеты AMRAAM. Как они помогут защитить небо
Украина получит ракеты AMRAAM. Как они помогут защитить небо
DAILY
Психолог для военных. Как помочь защитникам пережить ужасы войны
Юлия Акимовакорреспондент Психолог для военных. Как помочь защитникам пережить ужасы войны