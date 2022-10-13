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Из-за обстрела Николаева погибли минимум четыре человека

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Николаев, Четверг 13 октября 2022 12:23
Из-за обстрела Николаева погибли минимум четыре человека Фото: из-за обстрела Николаева 13 октября погибли минимум 4 человека
Автор: Наталия Гурковская

В ходе обстрела Николаева в четверг, 13 октября, погибли минимум четыре человека. Уже известно о трех жертвах из-за попадания ракеты в многоэтажку и еще один погибший - из-за обстрела спасательной станции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Николаевскую областную прокуратуру.

"Пока известно о гибели трех людей. Из-под завалов пятиэтажного дома удалось достать 11-летнего мальчика, который был госпитализирован в больницу, - говорится в сообщении. - Также вражеская ракета попала в здание спасательной станции Государственного горно-спасательного загона ГСЧС Украины. Погиб сотрудник, находившийся на суточном дежурстве".

При процессуальном руководстве Николаевской областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Что известно об обстреле Николаева 13 октября

В четверг ночью, 13 октября, российские оккупанты массированно обстреляли Николаев. Прилет был в пятиэтажном жилом доме.

Позже стало известно, что из-под завалов многоэтажки в Николаеве спасли 11-летнего мальчика. Ребенок под завалами находился 6 часов. Там находились еще 7 человек. Как рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким, российские оккупанты обстреляли город из С-300, выпустив 8 ракет.

Также одна из ракет попала в спасательную челночную станцию. Под завалами спасатели нашли тело мужчины.

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