Украина вернула из плена еще 20 военных. Среди них те, которых держали в Еленовке

Сегодня, 13 октября, был проведен очередной обмен пленными. В результате удалось освободить 20 защитников Украины.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegeram .

"Очередной обмен пленными, очередные мгновения радости и осознание того, что сегодня для многих семей будет один из лучших дней в жизни", - говорится в сообщении.

По имеющейся информации, удалось освободить из плена 20 человек. Среди них 14 воинов ВСУ, 4 бойца ТрО, один нацгвардеец и военнослужащий ВМС.

"Есть люди, которых россияне содержали в Еленовке, на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей", - добавил Ермак.

Освобожденные из плена уже проходят медицинское освидетельствование. Также сегодня российское Министерство обороны сообщало, что в рамках обмена им удалось вернуть 20 российских военных.