Силы ПВО сбили 4 "Калибра" над западными областями Украины
Силы ПВО 13 октября сбили четыре крылатые ракеты, которые Россия выпустила по западным областям Украины из акватории Черного моря.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Запад".
Украинские военные отметили, что враг обстреливал "Калибрамы" объекты критической инфраструктуры.
"Четыре крылатых ракеты уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны", - указали в ВК "Запад".
Наши воины также добавили, что российские атаки мирных украинских городов свидетельствуют о страхе государства-агрессора.
Напомним, российские кафиры 13 октября нанесли ракетный удар сразу по нескольким западным областям Украины. Там работала система ПВО.
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