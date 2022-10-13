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Силы ПВО сбили 4 "Калибра" над западными областями Украины

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Четверг 13 октября 2022 18:00
Силы ПВО сбили 4 "Калибра" над западными областями Украины Фото: Силы ПВО сбили 4 "Калибра" над западными областями Украины (perild.com)
Автор: Олег Васкив

Силы ПВО 13 октября сбили четыре крылатые ракеты, которые Россия выпустила по западным областям Украины из акватории Черного моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Запад".

Украинские военные отметили, что враг обстреливал "Калибрамы" объекты критической инфраструктуры.

"Четыре крылатых ракеты уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны", - указали в ВК "Запад".

Наши воины также добавили, что российские атаки мирных украинских городов свидетельствуют о страхе государства-агрессора.

Напомним, российские кафиры 13 октября нанесли ракетный удар сразу по нескольким западным областям Украины. Там работала система ПВО.

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