ПАСЕ одобрила резолюцию о признании российского режима террористическим

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание ПАСЕ.

Единогласно одобрив резолюцию, Парламентская ассамблея признала нынешний российский режим террористическим, а также призвала государств-участников Совета Европы:

Следует отметить, что это мощный сигнал, приближающий момент признания РФ страной-спонсором терроризма.

Соответствующую резолюцию под названием "Дальнейшая эскалация агрессии Российской Федерации против Украины" поддержали 99 делегатов, один воздержался.

Напомним, президент Владимир Зеленский ранее отмечал, что рано или поздно свободный мир должен будет признать Россию страной-террористом ради собственной защиты.

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