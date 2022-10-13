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ПАСЕ одобрила резолюцию о признании российского режима террористическим

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Четверг 13 октября 2022 14:35
ПАСЕ одобрила резолюцию о признании российского режима террористическим Фото: ПАСЕ одобрила резолюцию о признании российского режима террористическим (assembly.coe.int)
Автор: Олег Васкив

Парламентская ассамблея Совета Европы стала первой международной организацией, признавшей нынешний российский режим террористическим.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание ПАСЕ.

Соответствующую резолюцию под названием "Дальнейшая эскалация агрессии Российской Федерации против Украины" поддержали 99 делегатов, один воздержался.

Согласно документу, российский режим - террористический.

Следует отметить, что это мощный сигнал, приближающий момент признания РФ страной-спонсором терроризма.

Важнейшие пункты резолюции

Единогласно одобрив резолюцию, Парламентская ассамблея признала нынешний российский режим террористическим, а также призвала государств-участников Совета Европы:

  • предоставить Украине системы противовоздушной обороны;
  • однозначно осудить псевдореферендумы, проведенные в Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях Украины с 23 по 27 сентября 2022 года, и воздержаться от признания каких-либо их последствий;
  • осудить попытку аннексии Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей как нарушение международного права и серьезную угрозу международному миру и безопасности и избегать признания каких-либо последствий;
  • предоставить финансовую поддержку для восстановления Украины;
  • обеспечить комплексную систему ответственности за грубые нарушения международного права, возникшие в результате агрессии России против Украины;
  • ускорить создание Специального международного трибунала для привлечения РФ к ответственности за преступление агрессии против Украины;
  • создать комплексный международный механизм компенсации, включая международный реестр убытков, и активно сотрудничать с украинскими властями в этом направлении;
  • побуждать Москву разрешить гуманитарным миссиям ООН, Международного комитета Красного Креста, Совета Европы или любой другой международной организации или государству-члену содействовать обмену военнопленными и освобождению политических заключенных;
  • поддерживать проведение любых переговоров на условиях Украины.

Напомним, президент Владимир Зеленский ранее отмечал, что рано или поздно свободный мир должен будет признать Россию страной-террористом ради собственной защиты.

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