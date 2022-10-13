ПАСЕ одобрила резолюцию о признании российского режима террористическим
Парламентская ассамблея Совета Европы стала первой международной организацией, признавшей нынешний российский режим террористическим.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание ПАСЕ.
Соответствующую резолюцию под названием "Дальнейшая эскалация агрессии Российской Федерации против Украины" поддержали 99 делегатов, один воздержался.
Согласно документу, российский режим - террористический.
Следует отметить, что это мощный сигнал, приближающий момент признания РФ страной-спонсором терроризма.
Важнейшие пункты резолюции
Единогласно одобрив резолюцию, Парламентская ассамблея признала нынешний российский режим террористическим, а также призвала государств-участников Совета Европы:
- предоставить Украине системы противовоздушной обороны;
- однозначно осудить псевдореферендумы, проведенные в Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях Украины с 23 по 27 сентября 2022 года, и воздержаться от признания каких-либо их последствий;
- осудить попытку аннексии Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей как нарушение международного права и серьезную угрозу международному миру и безопасности и избегать признания каких-либо последствий;
- предоставить финансовую поддержку для восстановления Украины;
- обеспечить комплексную систему ответственности за грубые нарушения международного права, возникшие в результате агрессии России против Украины;
- ускорить создание Специального международного трибунала для привлечения РФ к ответственности за преступление агрессии против Украины;
- создать комплексный международный механизм компенсации, включая международный реестр убытков, и активно сотрудничать с украинскими властями в этом направлении;
- побуждать Москву разрешить гуманитарным миссиям ООН, Международного комитета Красного Креста, Совета Европы или любой другой международной организации или государству-члену содействовать обмену военнопленными и освобождению политических заключенных;
- поддерживать проведение любых переговоров на условиях Украины.
Напомним, президент Владимир Зеленский ранее отмечал, что рано или поздно свободный мир должен будет признать Россию страной-террористом ради собственной защиты.
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