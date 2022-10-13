ua ru
Чт, 13 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украина получила 1,3 млрд долларов экстренного финансирования от МВФ

Новина українською →
Украина, Четверг 13 октября 2022 10:50
Украина получила 1,3 млрд долларов экстренного финансирования от МВФ Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Украину поступило 1,3 млрд долларов дополнительного экстренного финансирования Международного валютного фонда. Кроме того, Украина рассчитывает на новую специальную программу в следующем году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля в Telegram.

"Средства будут направлены на финансирование первоочередных потребностей: усиление обороноспособности, выплату пенсий, социальные программы и поддержку экономики", - сказал он.

По его словам, всего МВФ предоставил Украине 2,7 млрд долларов с начала полномасштабной войны.

"Также в ближайшее время мы с Фондом приступим к подготовке над новой специальной программой, которая заработает в следующем году", - сообщил Шмігаль.

Напомним, в 2022 году Украина получает от МВФ примерно такие же суммы, какие отдает по кредитам предыдущих лет. При этом Украина рассчитывает на новую программу размером от 5 млрд долларов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
МВФ
NEWS
Украина получила 1,3 млрд долларов экстренного финансирования от МВФ
Украина получила 1,3 млрд долларов экстренного финансирования от МВФ
DAILY
Психолог для военных. Как помочь защитникам пережить ужасы войны
Юлия Акимовакорреспондент Психолог для военных. Как помочь защитникам пережить ужасы войны