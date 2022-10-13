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ВСУ взяли в плен пятерых мобилизованных россиян в Харьковской области

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Украина, Четверг 13 октября 2022 15:26
ВСУ взяли в плен пятерых мобилизованных россиян в Харьковской области Фото: ВСУ взяли в плен пятерых мобилизованных россиян в Харьковской области (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Бойцам 92-й бригады ВСУ удалось взять в плен пятерых мобилизованных россиян в Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"Пять военных РФ взяли в плен бойцы 92-й отдельной механизированной бригады на границе Харьковской области с Россией", - заявила пресс-офицер бригады Татьяна Апатченко.

По ее словам, некоторые мобилизованные уже имели военный опыт, а некоторые - без опыта. Российское командование забросило их на границу Харьковской и Луганской областей через оккупированный город Сватово. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай опубликовал видео с пленными россиянами.

"Ни воды, ни еды. Задач не ставили. Самодельные окопы, которые мы построили, залило дождем. Решили возвращаться, откуда пришли. Попали на украинский блок-пост и сдались", - рассказал пленный оккупант.

Напомним, что нацгвардейцы показали, как пленили 15 россиян на Изюмском направлении.

Ранее ВСУ во время контрнаступления взяли в плен высокопоставленных офицеров РФ.

Также под Харьковом ВСУ взяли в плен подполковника российской армии.

Военные "Азова" взяли в плен полдесятка российских оккупантов.

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