Новые поставки оружия Украине и визит Си Цзиньпина в РФ: новости за 20 марта

Война России против Украины: последние новости

США выделили Украине очередной пакет военной помощи на 350 млн долларов

Сегодня, 20 марта, Соединенные Штаты Америки объявили о предоставлении нового пакета военной помощи Украине на 350 миллионов долларов.

"Пакет помощи включает множество разных типов боеприпасов", - говорится в сообщении.

Речь идет о снарядах для артиллерийских реактивных систем высокой мобильности HIMARS. Также США предоставят Украине артиллерийские боеприпасы 155 мм, боеприпасы к HIMARS, Bradley, противорадиолокационные ракеты HARM, противотанковое оружие и речные катера.

ЕС согласовал план закупки боеприпасов для Украины

Министры обороны и иностранных дел ЕС согласовали план совместной закупки боеприпасов. Он предусматривает предоставление Украине 1 млн. снарядов в течение следующих 12 месяцев.

"Предложила членам ЕС совместно закупить миллион снарядов для Украины. Довольна, что министры иностранных дел и обороны блока одобрили эту инициативу", – написала премьер Эстонии Кая Каллас.

Лидер Китая Си Цзиньпинь прилетел в Москву

Лидер Китая Си Цзиньпинь сегодня, 20 марта, прилетел в Москву. Он уже успел встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным.

Путин заявил, что Китай за последние годы совершил рывок, во всем мире это "вызывает" неподдельный интерес и Россия даже немного завидует этому.

"Я внимательно ознакомился с "планом Китая" по урегулированию ситуации в Украине и его можно будет обсудить", - сказал диктатор.

Украина получила от Норвегии восемь танков Leopard 2

Украина уже получила восемь танков Leopard 2 от Норвегии, а прямо идет подготовка личного состава в Польше.

"26 января этого года было объявлено, что Норвегия внесет свой вклад в международную безвозмездную передачу танков Украине. Вскоре после этого было решено, что Норвегия пожертвует восемь танков типа Leopard 2 и четыре машины поддержки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что танки уже были переданы Украине, а сейчас идет обучение личного состава идущего в Польше под эгидой ЕС.

Совет уволил Шкарлета с должности министра образования и науки, а также Рябикина и Федорова отправили в отставку

Верховная Рада поддержала отставку Сергея Шкарлета с должности министра образования и науки. Решение об отставке Шкарлета поддержали 295 нардепов.

Верховная Рада Украины сегодня, 20 марта, отправила в отставку еще два министра. Речь идет о Павле Рябикине и Михаиле Федорове.

Павел Рябикин занимал должность министра по стратегическим отраслям промышленности. Также в отставку отправили вице-премьер-министра - министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.

Известно, что Михаила Федорова назначат на новую должность. Он станет вице-премьер-министром по инновациям, развитию образования, науки и технологий.

Президент Чехии о контрнаступлении Украины: будет только одна попытка

У Украины будет только одна попытка провести большое контрнаступление, чтобы освободить территории. На еще один может не хватить ресурсов.

По словам президента Чехии Петер Павела, контрнаступление должно состояться в течение нескольких месяцев, а "окно возможностей открыто в этом году". По мнению Павела, после следующей зимы сохранить значительный уровень помощи будет крайне тяжело.

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У Кулебы ответили на шантаж Путина по поводу "зернового соглашения"

РФ не оставляет попыток взорвать Черноморскую зерновую инициативу , а озвученная российским диктатором Владимиром Путиным статистика по вопросам экспорта продовольствия не соответствует действительности.

"Россия не оставляет попыток взорвать Черноморскую зерновую инициативу", - говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Украины Олега Николенко.

"России также хорошо известно, что часть закупленных "сытыми странами" Европы украинских зерновых отправляется как гуманитарный реэкспорт в Африку и Азию. Поэтому реальная статистика экспорта на Африканский континент даже выше, чем 11,6%. Уже не говоря о том, что почти 50 % продукции идет на поддержку азиатских стран", - пояснил спикер МИД.

Дания планирует научить военным ВСУ разминированию на суше и море

Дания намерена научить военным ВСУ разминированию, а также использованию артиллерийских установок CAESAR.

"Существует большая потребность в обучении украинских солдат и поддержке защиты Украины от продолжающихся атак России. Дания тренировала украинских военных как до, так и после вторжения РФ. Таким образом, мы также можем внести свой вклад благодаря большому опыту миссии ЕС", – говорится в заявлении.

Дания предложила миссии военной помощи Евросоюзу в поддержку Украины взять на себя обучение украинских солдат разминированию на суше и море, а также использованию артиллерийских установок CAESAR, которые страна предоставит ВСУ.

Комендантский час в Киеве сокращают

В Киеве сокращают продолжительность комендантского часа с 26 марта. Она будет действовать в столице с 00:00 до 05:00 каждый день.

По словам начальника Киевской городской военной администрации Сергея Попко, уменьшение продолжительности комендантского часа стало следующим последовательным решением после усовершенствования системы инженерных заграждений в столице.

"Но и на этом мы не останавливаемся. Вскоре ждите новых изменений, которые позволят сделать жизнь киевлян и гостей города более комфортной и цивилизованной. Настолько, насколько сейчас позволяет война и ситуация с безопасностью", - анонсировал Попко.