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Ситуация у Авдеевки аналогична обстановке вокруг Бахмута, - британская разведка

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Украина, Понедельник 20 марта 2023 09:31
Ситуация у Авдеевки аналогична обстановке вокруг Бахмута, - британская разведка Фото: у Авдеевки продолжается наступление российских войск (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В последние три недели российские силы постепенно продвигаются вокруг удерживаемого Украиной города Авдеевка к северу от Донецка. Вокруг города складывается ситуация, аналогичная происходящему под Бахмутом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

По данным британской разведки, российскую операцию в основном проводит 1-й армейский корпус "ДНР", а местный персонал хорошо знает местность.

Как отмечается в сводке, Авдеевка находится на линии фронта конфликта на Донбассе с 2014 года; город в настоящее время в значительной степени разрушен. Растянувшийся комплекс Авдеевского коксохимического завода, скорее всего, станет ключевой территорией, которую особенно удобно защищать по мере развития сражения.

"Тактически ситуация аналогична ситуации в более крупном городе Бахмут, расположенном севернее. Украинские силы продолжают организованную оборону, но их линии снабжения на запад все больше подвергаются угрозе со стороны российской операции по окружению", - отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, по данным британской разведки, российская армия временно исчерпала наступательный потенциал на Донбассе и будет стремиться к его восстановлению. Даже локальные наступления сейчас проблематичны.

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