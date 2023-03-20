В Кремле началась встреча Путина с Си Цзиньпином

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Ранее сообщалось, что эта встреча была запланирована в 15.30 по киевскому времени.

Путин заявил, что Китай за последние годы совершил рывок, во всем мире это "вызывает" неподдельный интерес и Россия даже немного завидует этому.

"Я внимательно ознакомился с "планом Китая" по урегулированию ситуации в Украине и его можно будет обсудить", - сказал диктатор.

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков сообщал, что у них запланирован разговор лицом к лицу, который "продолжится за неформальным обедом".

"Сегодня будет неформальное, но очень важное общение. Главы государств будут поднимать самые актуальные вопросы по своему усмотрению. Завтра будет главный день госвизита. Церемония встречи, переговоры в узком составе, расширенном составе, подписание документов, заявление для СМИ, государственный обед", - рассказал Песков.