Под Бахмутом пограничники обезвредили группу россиян несколькими снарядами (видео)
Украинские охранники границы обезвредили группу российских наемников несколькими снарядами под Бахмутом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.
На видео видно, как наши защитники сбрасывают снаряды, вероятно, с беспилотника.
Таким образом, они обезвредили очередную партию россиян, которые вторглись на нашу землю.
Напомним, украинские бойцы показали, как уничтожают российскую пехоту под Бахмутом.
К тому же, вчера военные "Гвардии наступления" уничтожили грузовой автомобиль российских захватчиков на Бахмутском направлении.
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