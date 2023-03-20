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Под Бахмутом пограничники обезвредили группу россиян несколькими снарядами (видео)

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Понедельник 20 марта 2023 14:35
Под Бахмутом пограничники обезвредили группу россиян несколькими снарядами (видео) Иллюстративное фото: под Бахмутом пограничники обезвредили группу россиян несколькими снарядами (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские охранники границы обезвредили группу российских наемников несколькими снарядами под Бахмутом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

На видео видно, как наши защитники сбрасывают снаряды, вероятно, с беспилотника.

Таким образом, они обезвредили очередную партию россиян, которые вторглись на нашу землю.

Напомним, украинские бойцы показали, как уничтожают российскую пехоту под Бахмутом.

К тому же, вчера военные "Гвардии наступления" уничтожили грузовой автомобиль российских захватчиков на Бахмутском направлении.

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Бахмут Государственная пограничная служба
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