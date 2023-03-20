ua ru
Пн, 20 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Дания планирует научить военных ВСУ разминированию на суше и море

Новина українською →
Понедельник 20 марта 2023 19:19
Дания планирует научить военных ВСУ разминированию на суше и море Фото: Дания планирует научить военным ВСУ разминированию на суше и море (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Дания намерена научить военным ВСУ разминированию, а также использованию артиллерийских установок CAESAR.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление и.о. министра обороны Троэльса Лунда Поульсена, которую приводит Berlingske.

"Существует большая потребность в обучении украинских солдат и поддержке защиты Украины от продолжающихся атак России. Дания тренировала украинских военных как до, так и после вторжения РФ. Таким образом, мы также можем внести свой вклад благодаря большому опыту миссии ЕС", - говорится в заявлении.

Дания предложила миссии военной помощи Евросоюзу в поддержку Украины взять на себя обучение украинских солдат разминированию на суше и море, а также использованию артиллерийских установок CAESAR, которые страна предоставит ВСУ.

Дания в 2022 году присоединилась к европейскому сотрудничеству в области обороны и безопасности. Это произошло после отмены парламентом оговорки, не допускавшей участия страны в нем. Большинство жителей страны поддержали это решение. Поэтому Дания получила возможность участвовать в военных миссиях и операциях ЕС, в частности, в EUMAM Ukraine.

Миссия была запущена в конце ноября 2022 года, чтобы обучить 15 тысяч украинских солдат. Новая цель - до конца этого года подготовить к ЕС 30 тысяч военных ВСУ.

Премьер Дании Мэтте Фредериксен заявила, что страны Запада сейчас ведут переговоры о возможной передаче Украине истребителей для помощи в войне с Россией.

Недавно стало известно, что Дания направит новый пакет военной помощи Украине общей стоимостью 1 млрд крон (более 144 млн. долларов).

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Евросоюз Дания Война в Украине
NEWS
Украина переходит на летнее время. Все "за" и "против" перевода часов
Украина переходит на летнее время. Все "за" и "против" перевода часов
DAILY
Сергей Наев: Россия хочет захватить новые территории для создания буферных зон
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сергей Наев: Россия хочет захватить новые территории для создания буферных зон