ua ru
Пн, 20 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

На юге Украины военные сбили два российских беспилотника "Supercam S350"

Новина українською →
Украина, Понедельник 20 марта 2023 19:33
На юге Украины военные сбили два российских беспилотника "Supercam S350" Фото: в Николаевской области сбили российские дроны 20 марта (ЗМІ РФ)
Автор: Наталья Кава

Украинские военные в понедельник, 20 марта, во время разведки ликвидировали два российских разведывательных беспилотника "Supercam S350" в Николаевской области.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Юг".

По данным ведомства, дроны были уничтожены в период времени с 16:0 до 16:30.

"Силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожены два российских разведывательных беспилотника "Supercam S350"", - говорится в сообщении.

Как рассказали военные, данные беспилотники используются для аэрофотосъемки с целью создания высокодетальных цифровых карт. Кроме этого, с их помощью проводят дистанционный воздушный мониторинг местности и объектов.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в понедельник, 20 марта, силами и средствами ПВО был обнаружен и уничтожен вражеский беспилотник.

Ранее сообщалось, что в Украине утром 20 марта была объявлена масштабная воздушная тревога. Между тем, в Беларуси зафиксировали взлет российского истребителя.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Николаевская область дрони Война России против Украины
NEWS
Украина переходит на летнее время. Все "за" и "против" перевода часов
Украина переходит на летнее время. Все "за" и "против" перевода часов
DAILY
Сергей Наев: Россия хочет захватить новые территории для создания буферных зон
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сергей Наев: Россия хочет захватить новые территории для создания буферных зон