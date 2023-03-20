На юге Украины военные сбили два российских беспилотника "Supercam S350"

Украинские военные в понедельник, 20 марта, во время разведки ликвидировали два российских разведывательных беспилотника "Supercam S350" в Николаевской области.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Юг".

По данным ведомства, дроны были уничтожены в период времени с 16:0 до 16:30.

"Силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожены два российских разведывательных беспилотника "Supercam S350"", - говорится в сообщении.

Как рассказали военные, данные беспилотники используются для аэрофотосъемки с целью создания высокодетальных цифровых карт. Кроме этого, с их помощью проводят дистанционный воздушный мониторинг местности и объектов.