ua ru
Пн, 20 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украина получила от Норвегии восемь танков Leopard 2

Новина українською →
Понедельник 20 марта 2023 17:58
Украина получила от Норвегии восемь танков Leopard 2 Фото: Leopard 2 (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Украина уже получила восемь танков Leopard 2 от Норвегии, а прямо идет подготовка личного состава в Польше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Вооруженных сил Норвегии.

"26 января этого года было объявлено, что Норвегия внесет свой вклад в международную безвозмездную передачу танков Украине. Вскоре после этого было решено, что Норвегия пожертвует восемь танков типа Leopard 2 и четыре машины поддержки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что танки уже были переданы Украине, а сейчас идет обучение личного состава идет в Польше под эгидой ЕС.

Также Норвегия выделяет дополнительные средства для закупки боеприпасов и запасных частей.

Напомним, что Воздушные силы Вооруженных сил Украины готовы в кратчайшие сроки отправить военных на обучение в Норвегию, чтобы они имели возможность овладеть ПВО NASAMS.

РБК-Украина писала о том, что Норвегия в сотрудничестве с США предоставит Украине еще две полноценные установки NASAMS.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Норвегия Война в Украине
NEWS
Украина переходит на летнее время. Все "за" и "против" перевода часов
Украина переходит на летнее время. Все "за" и "против" перевода часов
DAILY
Сергей Наев: Россия хочет захватить новые территории для создания буферных зон
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сергей Наев: Россия хочет захватить новые территории для создания буферных зон