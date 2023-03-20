Украина получила от Норвегии восемь танков Leopard 2
Украина уже получила восемь танков Leopard 2 от Норвегии, а прямо идет подготовка личного состава в Польше.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Вооруженных сил Норвегии.
"26 января этого года было объявлено, что Норвегия внесет свой вклад в международную безвозмездную передачу танков Украине. Вскоре после этого было решено, что Норвегия пожертвует восемь танков типа Leopard 2 и четыре машины поддержки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что танки уже были переданы Украине, а сейчас идет обучение личного состава идет в Польше под эгидой ЕС.
Также Норвегия выделяет дополнительные средства для закупки боеприпасов и запасных частей.
Напомним, что Воздушные силы Вооруженных сил Украины готовы в кратчайшие сроки отправить военных на обучение в Норвегию, чтобы они имели возможность овладеть ПВО NASAMS.
РБК-Украина писала о том, что Норвегия в сотрудничестве с США предоставит Украине еще две полноценные установки NASAMS.
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