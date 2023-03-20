Оккупанты били по Купянску, Волчанску и из минометов по селам
Россия продолжает обстреливать приграничные населенные пункты Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов области. Под огнем были Купянск и Волчанск, более 10 прилетов зафиксировано по селам Богодуховского района.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
Так, за прошедшие сутки под огнем оккупантов были Волчанск, Купянск, Двуречная, Старица, Берестово и другие города и села Харьковской области.
"Более 10 ударов из минометов кафиры совершили по с.Александровка и с.Тимофеевка Богодуховского района. Там повреждено по меньшей мере 5 частных жилых домов", - рассказал он.
Кроме того, в 11:00 под ударом находился г. Купянск. Вечером, после 20:00, враг бил по Волчанску.
"Обошлось без пострадавших", - констатировал Синегубов.
Как сообщалось, на утро воскресенья 19 марта под артиллерийским огнем оккупантов находились по меньшей мере 13 населенных пунктов Харьковской области, в частности Купянск, Двуречная, Волчанск, Ветеринарное, Гряниковка. Ранение получила женщина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.