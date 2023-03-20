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Наев оценил угрозу повторного наступления со стороны Беларуси

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Украина, Понедельник 20 марта 2023 09:17
Наев оценил угрозу повторного наступления со стороны Беларуси Фото: командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Ульяна Безпалько, Александр Белоус

Вопросы возможного повторного наступления России со стороны Белоруси подробно изучаются. И все возможные варианты дальнейшего хода событий анализируются и прогнозируются постоянно.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

"По состоянию на сегодняшний день можно констатировать, что ударных вражеских формирований со стороны Белоруси не обнаружено", - сказал он.

По его словам, в настоящее время военная инфраструктура РБ - полигоны, полевые учебные центры и т.д. - Россия использует исключительно как места подготовки, согласования и восстановления личного состава.

Сложившиеся на территории Беларуси российские подразделения отправляются эшелонами на восток и юг Украины. Подразделения РБ, дислоцированные вдоль украинской границы, не имеют ударного потенциала и могут осуществлять только оборонные операции собственной границы, сообщил командующий Объединенными силами ВСУ.

"Сейчас боевые возможности белорусских вооруженных сил оцениваются как низкие. Но наша разведка продолжает работу для того, чтобы своевременно выявить изменения в обстановке", - добавил Наев.

Напомним, командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев в интервью РБК-Украина сообщил, что сейчас на территории Беларуси находится около 4 тысяч российских военнослужащих. Они проходят обучение под руководством белорусских инструкторов.

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