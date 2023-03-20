США выделили Украине очередной пакет военной помощи на 350 млн долларов

Сегодня, 20 марта, Соединенные Штаты Америки объявили о предоставлении нового пакета военной помощи Украине на 350 миллионов долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак поблагодарил США за выделенную помощь. Он заявил, что Украина получит артиллерийские боеприпасы 155 мм, боеприпасы к HIMARS, Bradley, противорадиолокационные ракеты HARM, противотанковое оружие и речные катера.

Речь идет о снарядах для артиллерийских реактивных систем высокой мобильности HIMARS.

Ранее сообщалось, что США анонсируют новый пакет военной помощи Украине на 350 миллионов долларов.

Ранее в Белом доме пообещали, что США продолжат предоставлять Украине военную помощь в "исторических объемах".

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