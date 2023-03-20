Президент Чехии о контрнаступлении Украины: будет только одна попытка

У Украины будет только одна попытка провести большое контрнаступление, чтобы освободить территории. На еще одно может не хватить ресурсов.

Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью польскому изданию Rzeczpospolita .

По его словам, контрнаступление должно состояться в течение нескольких месяцев, а "окно возможностей открыто в этом году". По мнению Павела, после следующей зимы сохранить значительный уровень помощи будет крайне тяжело.

" Усталость от войны - это не только истощение человеческих ресурсов и техники, разрушение инфраструктуры в Украине, но и усталость в странах, которые оказывают помощь. Многие страны, многие политики ожидают определенного прогресса в этом году", - сказал он.

Президент считает, что у Украины будет только одна попытка для проведения контрнаступления.

"Я считаю, что у Украины будет только одна попытка развернуть большое контрнаступление. Поэтому, если она решит начать большое контрнаступление и оно провалится, получить средства на следующий будет крайне трудно", - заявил Павел.

Кроме того, он напомнил, что в следующем году в США состоятся президентские выборы, поэтому вопрос о помощи Украине может отойти на второй план.

" Интерес Америки к Украине и уровень помощи могут снизиться в следующем году. И когда интерес Америки погаснет, многие европейские страны сделают то же самое", - добавил президент Чехии.

В то же время он подчеркнул, что не призывает Украину к уступкам по территории. Чешский президент отметил, что партнеры и союзники не должны толкать украинцев или предоставлять планы, а только помогать в борьбе с агрессором.